Американские пограничники высмеяли Байдена из-за инцидента с аэростатом

Профсоюз пограничников США высмеял администрацию Байдена из-за скандала с аэростатом КНР

Американские пограничники отреагировали на инцидент с китайским аэростатом, оказавшимся на территории США. В Twitter-аккаунте Национального совета пограничной службыПрофсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес администрации президента Джо Байдена после того, как над территорией страны обнаружили китайский аэростат.

"Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена", — говорится в публикации Национального совета пограничной службы (NBPC) в Twitter. (NBPC) появился ироничный пост.

«Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена», — говорится в публикации.

Как отмечает издание New York Post, язвительный твит опубликован на фоне миграционного кризиса, результатом которого стало рекордное количество незаконных мигрантов. За 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в США, достигла почти 2,4 миллиона. Два года назад эта цифра составляла 450 тысяч человек.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Байден согласился с советом главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать аппарат. По мнению Остина, следует позволить ему пролететь дальше из-за риска для людей на земле.

Позже Пентагон заявил еще об одном обнаруженном китайском аэростате над Латинской Америкой.

