Байден согласился не сбивать китайский аэростат

Президент США Байден согласился с советом главы Пентагона не сбивать китайский аэростат

Президент США Джо Байден согласился с советом главы Пентагона Ллойда Остина оставить китайский аэростат. Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

По мнению Остина, сбивать аппарат не следует из-за риска для людей на земле.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

МИД Китая объяснило полет аэростата над США и выразило свои сожаления по этому поводу. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, замеченный аппарат оказался над американской территорией из-за обстоятельств непреодолимой силы. Он сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.