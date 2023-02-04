В ФРГ опровергли причастность России к взрывам на «Северных потоках»

Генпрокурор ФРГ Франк: причастность РФ к взрывам на «Северных потоках» невозможно доказать

У Германии отсутствуют доказательства причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag.

«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — сказал он. Как утверждает Франк, с помощью двух исследовательских судов с мест взрывов взяли пробы воды и грунта, а также фрагменты трубопроводов. «В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе», — отметил генпрокурор.

