Шольц обещал высказать версии по ЧП на «Северных потоках» при наличии доказательств

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос, почему Берлин не высказывал свои предположения по виновным в диверсии на газопроводах «Северные потоки». Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен Шольц прокомментировал диверсии на «Северных потоках». Он напомнил, что Германия является правовым государством, и обещал высказать предположения о произошедшем при наличии доказательств. Политик добавил, что «нельзя спекулировать» по этому вопросу.

«Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно», — заключил Шольц.

Ранее германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. С таким предположением выступила газета The Times, ссылаясь на на немецкие источники.