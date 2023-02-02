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22:00, 2 февраля 2023Экономика

Шольц прокомментировал диверсии на «Северных потоках»

Шольц обещал высказать версии по ЧП на «Северных потоках» при наличии доказательств
Сюжет«Северный поток-2»:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос, почему Берлин не высказывал свои предположения по виновным в диверсии на газопроводах «Северные потоки». Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен Шольц прокомментировал диверсии на «Северных потоках». Он напомнил, что Германия является правовым государством, и обещал высказать предположения о произошедшем при наличии доказательств. Политик добавил, что «нельзя спекулировать» по этому вопросу.

«Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно», — заключил Шольц.

Ранее германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. С таким предположением выступила газета The Times, ссылаясь на на немецкие источники.

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Марина Совина
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