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12:38, 4 февраля 2023Мир

В Германии захотели выделить больше средств на оборону

Bloomberg: в Германии захотели направить выделенные на отказ от угля средства на оборону

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Власти Германии захотели выделить больше средств на оборону, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что направленные на проекты по отказу от угля субсидии могут пойти на финансирование обороны. С помощью этих субсидий планировалось закрыть угольные электростанции, однако вместо этого появилась необходимость «помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты».

По данным Bloomberg, в настоящее время федеральное правительство прорабатывает с региональными властями вопросы обеспечения вооруженных сил страны большим количеством оружия и боеприпасов. Помимо этого, власти стремятся создать рабочие места в регионах, на которых сильнее сказался отказ от угля.

Отмечается, что устаревшее и частично неисправное оборудование приносит проблемы Вооруженным силам Германии уже несколько лет.

Ранее ФРГ одобрила передачу танков Украине при наличии проблем с боеприпасами. В частности, немецкие власти передадут Киеву 88 танков Leopard 1.

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Анастасия Заикина
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