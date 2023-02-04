В Германии захотели выделить больше средств на оборону

Bloomberg: в Германии захотели направить выделенные на отказ от угля средства на оборону

Власти Германии захотели выделить больше средств на оборону, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что направленные на проекты по отказу от угля субсидии могут пойти на финансирование обороны. С помощью этих субсидий планировалось закрыть угольные электростанции, однако вместо этого появилась необходимость «помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты».

По данным Bloomberg, в настоящее время федеральное правительство прорабатывает с региональными властями вопросы обеспечения вооруженных сил страны большим количеством оружия и боеприпасов. Помимо этого, власти стремятся создать рабочие места в регионах, на которых сильнее сказался отказ от угля.

Отмечается, что устаревшее и частично неисправное оборудование приносит проблемы Вооруженным силам Германии уже несколько лет.

Ранее ФРГ одобрила передачу танков Украине при наличии проблем с боеприпасами. В частности, немецкие власти передадут Киеву 88 танков Leopard 1.