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10:27, 5 февраля 2023Бывший СССР

Арестович заявил о планах России взять под контроль ДНР за три месяца

Экс-советник Зеленского Арестович: Донбасс может контролироваться ВС РФ через 2-3 месяца

Фото: Сергей Аверин / Reuters

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что у Вооруженных сил РФ есть планы полностью взять под контроль территорию бывшей Донецкой области (нынешняя территория Донецкой народной республики) уже через два-три месяца. Его цитату приводит издание «Страна».

Он сомневается, что такие прогнозы могут быть точными, но полагает, что «некоторых неприятностей ВСУ, видимо, не избежать». «Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — заявил экс-советник президента республики Владимира Зеленского.

17 января Алексей Арестович объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он. Это произошло после того, как советник заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО.

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Виктория Кондратьева
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