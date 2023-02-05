Визажист оценила эффективность масок из еды

Визажист Александра Астер назвала маски из еды бесполезными

Маски для лица из овощей и фруктов бесполезны, потому как полезные вещества из них не проникают вглубь кожи, где они могли бы принести пользу, заявила визажист Александра Астер. Эффективность такой процедуры она оценила в беседе с News.ru.

По ее словам, при выборе подобных методов ухода за кожей многие руководствуются желанием сэкономить, однако часто выходит так, что после таких процедур на восстановление волос и кожи приходится тратить намного больше.

Специалист подчеркнула, что полезные вещества из овощей и фруктов не проникают в кожу. «Основная проблема — в концентрации полезных веществ и вспомогательных элементов, которые специально добавляют в привычную нам косметику. За счет таких соединений необходимые нам витамины и проникают в кожу», — объяснила она.

Собеседница News.ru также высказалась о распространенных заблуждениях, связанных с домашними процедурами. В частности, она развеяла миф о том, что холодные маски из огурцов могут восстановить тонус кожи — Астер объяснила, что такая процедура может разве что снять отек. «Если вы воспользуетесь мокрой охлажденной марлей, то эффект будет такой же», — заключила она.

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