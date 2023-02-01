Российский хирург назвал признаки идеального лица по правилу золотого сечения
Пластический хирург назвал идеальные черты лица, которые соответствуют так называемому правилу золотого сечения. На эту тему сотрудник клиники «Время Красоты» Рашид Велиханов высказался в интервью «Известиям».
Врач объяснил, что для определения соответствия лица стандарту красоты необходимо провести вычисления: разделить высоту лица на его ширину, ширину рта на ширину носа и расстояние между зрачками на расстояние между бровями. Чем ближе полученное число будет к значению 1,62 в каждом конкретном случае, тем больше внешность подходит под золотое сечение.
По словам медика, при расчетах также учитываются второстепенные соотношения. «Лицо условно делится на три горизонтальных участка: лоб от линии роста волос до бровей, затем от бровей до кончика носа, а от него до подбородка. В идеале эти части должны быть равны друг другу, — уточнил доктор. — Еще проводятся две вертикальные линии вниз от зрачков, которые должны пересекаться с уголками рта».
Собеседник издания перечислил знаменитостей, чьи лица максимально соответствуют золотому сечению. Среди них, в частности, оказались актрисы Эмбер Херд и Скарлетт Йохансон, модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид, телезвезда Ким Кардашьян, футболист Дэвид Бекхэм, актеры Брэд Питт, Хью Джекман и Роберт Паттинсон.
«Сегодня принципы золотого сечения активно используется в практике пластических хирургов, косметологов и визажистов. Кроме того, на просторах интернета можно без проблем найти калькуляторы симметричности лица, с помощью которых можно сопоставить свои данные и получить результат», — отметил в заключение хирург.
Ранее в январе доктор Джулиан Де Сильва назвал британского актера Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной в мире. Специалист соотнес лицо 34-летней звезды сериала «Бриджертоны» с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 93,65 процента близки к совершенству.