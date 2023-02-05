Девятилетний ребенок в Подмосковье погиб от удара ножом

В Балашихе ребенок погиб от удара ножом соседом, показывавшим боевые приемы

В Балашихе девятилетний ребенок погиб от удара ножом, который ему нанес сосед, показывая боевые приемы с использованием холодного оружия. Об этом сообщает СУ СК РФ по Московской области.

По данным следователей, 47-летний сосед мальчика по коммунальной квартире вечером 4 февраля демонстрировал тому боевые приемы, в процессе чего нанес смертельное ранение. Уточняется, что мужчина был пьян.

Сосед погибшего задержан. По информации следствия, ребенок проживал с отцом, его мать лишена родительских прав. Подмосковное следствие намерено проверить и органы профилактики, контролирующие неблагополучные семьи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал 112 добавляет, что в момент смертельного удара ножом отец ребенка отошел из комнаты. Сосед при этом утверждал, что мальчик случайно упал на нож.

Ранее в январе в Ульяновске 14-летнего школьника ранили ножом в ягодицу в подъезде жилого дома. Конфликт случился между подростками.

