14-летнего российского подростка ранили ножом в подъезде дома

В Ульяновске 14-летнего подростка ранили ножом в ягодицу в подъезде жилого дома

В Ульяновске 14-летнего подростка ранили ножом в ягодицу в подъезде жилого дома, расположенного на улице Любови Шевцовой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инсайд Ульяновск».

До этого к полицейским обратились жильцы дома. По словам россиян, в подъезде был слышен шум, а затем началась драка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте происшествия подростка с ножевым ранением. 14-летнего школьника отвезли в больницу.

Через несколько часов удалось установить, что в подъезде случился конфликт между подростками. Сейчас следователи выясняют причину потасовки и личность того, кто ударил ребенка ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе 2022 года в подмосковном поселке Новоивановское 13-летний подросток напал с ножом на девушку в подъезде дома. Позже выяснилось, что пострадавшую доставили в больницу с поврежденным легким и колотыми ранами. На школьника, который на нее напал, неоднократно жаловались родители одноклассников.

До этого в Екатеринбурге четверо мужчин напали на подростка и нанесли ему два ножевых ранения. По факту происшествия была организована проверка.