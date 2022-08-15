13-летний подросток напал на девушку с ножом в Подмосковье и попал на видео

В поселке Новоивановское 13-летний трижды ударил ножом девушку в подъезде дома

В подмосковном поселке Новоивановское 13-летний подросток напал с ножом на девушку в подъезде дома. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «MSK1.RU Новости Москвы».

На появившихся кадрах видно, как россиянка поднимается по лестнице, за ней движется школьник. В какой-то момент мальчик достает нож и наносит девушке три удара. После этого подросток убегает.

Позже выяснилось, что пострадавшую доставили в больницу с поврежденным легким и колотыми ранами. На мальчика, который на нее напал, неоднократно жаловались родители одноклассников.

Сотрудники полиции начали разбираться в причинах случившегося.

Ранее в Екатеринбурге четверо мужчин напали на подростка и нанесли ему два ножевых ранения. По факту инцидента была организована проверка.