Юрист предупредил россиян об опасности сбора денег на банковскую карту

«Прайм»: юрист Виноградов заявил о блокировке банковской карты из-за частых поступлений

Человек, который использует свою карту для сбора денег, к примеру, на подарок коллеге, может столкнуться с опасностью. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Как заявил юрист, слишком частое поступление средств на карту, особенно с крупными суммами, может в определенный момент вызвать вопросы у сотрудников банков. В противном случае, они могут инициировать проверку Росфинмониторинга, предупредил юрист.

Помимо того, частые поступлений на карту физлица могут «запустить» алгоритмы банка, которые направлены на защиту клиентов от мошенников, отметил Виноградов. В таком случае карта будет заблокирована, а ее владельцу придется восстанавливать доступ и в объяснять происхождение поступлений, предупредил он россиян.

Юрист порекомендовал завести отдельный счет для сбора средств — таким образом можно сберечь собственные средства.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что нужно делать при обнаружении чужой банковской карты. Он подчеркнул, что ни в коем случае не надо совершать покупку при помощи карты или переводить на нее деньги, пытаясь таким образом дать понять владельцу о пропаже.