Юрист рассказал о действиях при обнаружении чужой банковской карты

Юрист Соловьев: найдя чужую банковскую карту, не стоит самостоятельно искать владельца

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что нужно делать при обнаружении чужой банковской карты. Своими рекомендациями он поделился в беседе с радио Sputnik.

Эксперт указал, что неправильные действия могут обернуться серьезными последствиями для нашедшего. Он подчеркнул, что ни в коем случае не надо совершать покупку при помощи карты или переводить на нее деньги, пытаясь таким образом дать понять владельцу о пропаже. «Как только вы что-то с нее снимите, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно. Кроме того, если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас, вам будет сложно доказать, что это сделали не вы», — пояснил Соловьев.

Наказанием за использование чужой карты может стать лишение свободы, а срок будет зависеть от потраченной суммы, отметил юрист. Помимо этого, будет учитываться количество участников кражи. Соловьев посоветовал как можно быстрее избавиться от найденной банковской карты, не стараясь найти ее владельца. В случае, если карта была обнаружена в общественном месте, например, в ресторане или магазине, ее следует передать сотрудникам. Если карта была найдена на улице, то нужно обратиться в банк, который ее выпустил.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Уточнялось, что звонки поступают через 10-15 минут после доставки карты, злоумышленники предлагают людям якобы ее активировать.