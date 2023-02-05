Квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию сократили

«Ведомости»: ЕЭК в два раза сократила квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 3 февраля согласовала беспошлинный ввоз в Россию в этом году 100 тысяч тонн говядины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на решение ведомства.

Отмечается, что мера должна обеспечить сырьем производителей мясных консервов и колбасных изделий. Помимо этого, она призвана стабилизировать цены на такую продукцию для потребителей.

Как сообщает газета, возможность беспошлинного ввоза была введена в 2022 году. Тогда импортировать в Россию по нулевой ставке разрешили 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины (обычные ставки — 15 процентов и 25 процентов соответственно). Таким образом, квота на импорт говядины сокращена в два раза.

Министерство сельского хозяйства в сентябре предложило продлить квоты на беспошлинный ввоз говядины. Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская объяснила, что такая идея связана с падением производства говядины на 3,3 процента за первые восемь месяцев 2022 года.