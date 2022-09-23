В России начало падать производство говядины

«Ъ»: Минсельхоз предложил продлить квоты на беспошлинный импорт говядины

Министерство сельского хозяйства предложило продлить квоты на беспошлинный ввоз говядины, введенные в начале этого года, на 2023 год в объеме 200 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на три источника на рынке пишет «Коммерсантъ».

Получение соответствующей инициативы подтвердили в Минэкономразвития. Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская объяснила, что такая идея связана с падением производства говядины на 3,3 процента за первые восемь месяцев 2022 года. И если резко отменить квоты, объяснила она, может начаться дефицит.

Введение беспошлинного ввоза объясняли стремлением не допустить повышения цен на мясо и мясную продукцию. Однако в связи с такой мерой производство говядины стало терять рентабельность. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк утверждает, что дешевый импорт негативно влияет на отрасль. Он спровоцировал снижение цен на закупку скота у фермеров и остановку инвестиционных планов компаний.

Его слова подтверждают данные Национальной мясной ассоциации (НМА) о том, что с мая по июль цены на живой скот упали с 222 до 169 рублей за килограмм мяса бычков и со 185 до 158 рублей за килограмм мяса телок. Предприятия по убою и мясопереработке вынуждены были снижать цены, чтобы не работать себе в убыток.

Глава НМА Сергей Юшин отметил, что в настоящее время из-за укрепления курса рубля рентабельность беспошлинного ввоза отдельных отрубов говядины и сырья превышает 30 процентов, из-за чего покупатели начали концентрироваться на импорте. По словам Костюка, продление квот ради сдерживания цен означает, что российский рынок в перспективе вернется к зависимости от импорта. В «Мираторге» подтверждают, что продление беспошлинного ввоза ударит по локальным производителям, которые и так попали в сложную ситуацию, и предлагают перейти к пошлине в размере 27,5 процента.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз собирается разработать меры поддержки производителей мяса и стимулирование рынка говядины, причем в качестве одного из возможных вариантов рассматривается плата фермерам за выращивание бычков на убой.

