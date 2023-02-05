На Западе рассказали о возвращении России в дикое время капитализма

The Economist: экономические условия в России вернули 1990-е и дикое время

Некоторые бизнесмены из стран Запада и россияне используют связи для заключения выгодных сделок в связи с уходом из страны иностранных компаний, заявил один из собеседников издания The Economist, которого называют западным промышленником.

«Мы вернулись в 1990-е, в дикое время гангстерского капитализма... новые владельцы [бизнеса] будут игнорировать такие тонкости, как санкции, как только они вступят во владение», — отметил собеседник издания.

Экономическая изоляция России открыла редкую возможность быстро разбогатеть, пишет The Economist. Это связывают с коррупционной системой, возникшей на фоне особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.

При этом до начала боевых действий на Украине прямые американские и европейские инвестиции в Россию составляли 350 миллиардов долларов, пишет издание.

5 февраля вступил в силу потолок цен ЕС и G7 на импорт нефтепродуктов из России, лимит равен 100 долларам за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо). Другой лимит в 45 долларов за баррель действует для товаров с дисконтом (мазут).