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22:00, 5 февраля 2023Россия

Российские военные захватили высокотехнологичный американский беспилотник

Военкор Лисицын заявил о захвате российскими военными американского беспилотника

Кадр видео: Telegram-канал «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV»

Российским военным 234-й десантно-штурмового полка удалось захватить американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Нашими бойцами был затрофеен американский беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

Лисицын отметил, что уровень технологий данного дрона поразил даже операторов БПЛА с большим опытом: аппарат обладает камерой ночного видения, системой сбрасывания взрывоопасных предметов и другими комплектующими. Военкор уточнил, что беспилотник будет направлен на изучение российским ученым.

Ранее российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого попытался безрезультатно сбросить гранату.

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Марина Совина
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