Диетолог посоветовала повысить калорийность рациона в зимний период

Врач Иванникова посоветовала повысить калорийность рациона в зимний период за счет жиров

Врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова посоветовала повысить калорийность рациона в зимний период. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Специалист подчеркнула, что калорийность можно повысить за счет жиров. «Для этого достаточно съесть кусочек сливочного масла (20 г) в сочетании с одной-двумя чайными ложками икры различных сортов рыб», — сказала она. По ее словам, такие продукты являются источниками жирорастворимых витаминов.

Иванникова подчеркнула, что жиры содержатся также в растительных маслах. Она добавила, что предпочтительны нерафинированные масла.

Иванникова также подчеркнула, что зимой следует питаться часто, но небольшими порциями. По ее словам, не менее важным она назвала соблюдение питьевого режима.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.