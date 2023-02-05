РЕН ТВ: в «Москва-сити» погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация»

В «Москва-сити» погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источников, погибший работал электриком. Отмечается, что рабочему стало плохо, когда он занимался ремонтом. Мужчина внезапно упал и скончался. Подробности произошедшего неизвестны.

6 октября стало известно о взрыве двух стоявших рядом машин на парковке возле «Москва-Сити». На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сначала локализовали пожар, а затем потушили его. Никто из прохожих не пострадал. Отмечалось, что недалеко от места происшествия очевидцы заметили человека с канистрами. Силовики быстро вышли на след предполагаемого поджигателя.