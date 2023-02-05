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07:42, 5 февраля 2023Забота о себе

Терапевт назвал плюсы и минусы кофе без кофеина

RT: терапевт Ромасов заявил, что кофе помогает людям с нарушениями сердечного ритма

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал в беседе с RT о плюсах и минуса кофе без кофеина.

По словам Ромасова, в кофе содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния. Помимо этого, кофе обладает защитным эффектом в отношении нарушений сердечного ритма и атеросклероза коронарных артерий — однако это касается людей, не страдающих повышенным артериальным давлением.

Терапевт заявил, что нормы потребления кофеина в сутки: до 400 миллиграммов — для взрослых (три-четыре чашки), до 300 миллиграммов — для беременных женщин (две-три чашки).

Значительным минусов является то, что хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза. Что касается кофе без кофеина, стоит понимать, что это «только условно», отметил Ромасов.

Ранее врачи нашли пользу лишнего веса у пожилых людей. В результате нескольких исследований выяснилось, что пожилые люди с избыточным весом живут дольше своих ровесников с нормальным весом.

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Юлия Мискевич
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