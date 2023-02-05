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08:11, 5 февраля 2023Мир

Посол России заявил о датских наемниках на Украине

Посол России Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в конфликте на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Датские наемники «засветились» в конфликте на Украине, при этом Копенгаген не препятствует их вербовке. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал об увеличении числа европейских наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, они хорошо подготовлены, они принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах, где получили большой боевой опыт.

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Марина Совина
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