Посол России Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в конфликте на Украине

Датские наемники «засветились» в конфликте на Украине, при этом Копенгаген не препятствует их вербовке. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал об увеличении числа европейских наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, они хорошо подготовлены, они принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах, где получили большой боевой опыт.