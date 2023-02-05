Члены секретного украинского батальона рассказали о проведении диверсий в России

The Guardian: члены украинского батальона «Братство» проводят диверсии на территории РФ

Члены секретного батальона украинского спецназа «Братство» (организация запрещена в РФ) пообщались с журналистами The Guardian и рассказали о подготовке и проведении диверсий на территории России.

Издание утверждает, что члены батальона занимаются похищением высокопоставленных российских чиновников, уничтожением ключевой военной инфраструктуры, а также сбивают самолеты на территории России.

Беседуя с журналистами, 23-летний Тарас, 21-летний Владислав и их командир, 39-летний Алексей заявили, что им легко пересекать российскую границу и что батальон использует в работе гражданских. По их словам, члены батальона формируют оперативные группы, в которые входят четыре-пять человек, и выясняют, где проходят безопасные пути в Россию, изучают передвижение скота, а также опыт тех, кто занимался контрабандой до начала специальной военной операции (СВО).

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что во время штурма Артемовска группа неоднократно сталкивалась с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для разведки гражданских лиц.