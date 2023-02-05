Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 5 февраля 2023Интернет и СМИ

Появились новые подробности о состоянии попавшего в больницу Николая Дроздова

Друг Николая Дроздова Дунаев рассказал, что телеведущий идет на поправку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов, попавший в больницу после перелома нескольких ребер, идет на поправку. О состоянии ученого-зоолога РИА Новости сообщил друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.

«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку», — рассказал новые подробности о состоянии телеведущего Дунаев.

Собеседник агентства уточнил, что информация о дате выписки Дроздова еще не появилась.

Ранее в январе доктор биологических наук Николай Дроздов раскрыл подробности госпитализации после перелома ребер. Телеведущий высоко оценил профессионализм врачей больницы и порадовался процессу текущего лечения. По его мнению, полученная травма могла быть спровоцирована вегетарианской диетой, которой он придерживался долгие годы.

29 января 85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова госпитализировали в больницу с переломом ребер. Как рассказал его друг, художник Константин Мирошник, профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Израиля рассказал о 17 черновиках соглашения России с Украиной
Появились новые подробности о состоянии попавшего в больницу Николая Дроздова
Стало известно о возможном приезде принца Гарри на коронацию отца без супруги
Несколько российских военных сбежали из поезда
Москвичей предупредили о похолодании
В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ
В ДНР и Херсонской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении
Близ Угледара уничтожили десятки украинских военных и склад боеприпасов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.