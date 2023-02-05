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23:55, 5 февраля 2023Мир

Эрдоган рассказал о планах Турции продолжать поставки зерна

Президент Турции Эрдоган заявил о «беспокойстве некоторых» из-за зерновой сделки с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Договоренности Анкары с президентом РФ Владимиром Путиным по экспорту зерна «беспокоят некоторых», заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, со ссылкой на эфир телеканала ТРТ пишет ТАСС.

По словам турецкого лидера, несмотря на недовольство некоторых государств, этот процесс продолжится. Эрдоган уточнил, что турецкая сторона занимается доставкой черноморского зерна по миру и планирует продолжать это делать. Он напомнил об инициативе Путина отправлять зерно в Турцию, где оно перерабатывается в муку и направляется в бедные государства, в том числе в Африку.

«Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно», — рассказал политик. Он указал на то, что сейчас мировые лидеры «не ведут прямых и честных переговоров с Путиным». Эрдоган добавил, что он ведет честные переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ноябре зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и с Украины была продлена на 120 дней. Эрдоган отметил, что Путин внес свою «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

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Марина Совина
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