Зерновую сделку продлили

Зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и с Украины продлена на 120 дней

Источники в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и с Украины продлевается на 120 дней. Об этом пишет ТАСС.

Текущее соглашение действует до 19 ноября. Оно продлевается автоматически, если у сторон — России, Украины, Турции и ООН — нет возражений.

Собеседники ТАСС при этом отметили, что решение о продлении сделки не распространяется на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление договора

Эрдоган отметил, что российский президент Владимир Путин внес свою «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину [Антониу] Гутерришу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину [Владимиру] Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Ранее он рассказывал, что Анкара пытается сделать так, чтобы Москва согласилась продлить зерновую сделку. Вместе с президентом США Джо Байденом турецкий политик подчеркивал, что зерновая сделка — это условие продуктовой безопасности для всего мира.

Украина подтвердила продление сделки

Ранее эту информацию также подтверждал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Утром 17 ноября он написал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что стороны приняли решение «только что».

Продление сделки подтвердил и Зеленский.

Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с Антониу Гутерришем и Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров — ООН и Турции Владимир Зеленский президент Украины

ООН призвала устранить препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России

17 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Женеве также призвал сделать все, чтобы удобрения транспортировали в нуждающиеся страны. Он отметил важность сделки с точки зрения обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений с Украины.

Как рассказывал замглавы МИД России Сергей Вершинин, Москва и представители ООН обсуждали договор еще 12 ноября в Женеве. По его словам, стороны подтвердили, что добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай можно только с помощью беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки.

В конце октября Россия объявляла о приостановке сделки

29 октября Минобороны России объяснило, что сделку приостанавливают из-за атаки на Черноморский флот в Севастополе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также утверждалось, что подготовка этой атаки осуществлялась в Очакове под руководством находящихся в городе британских специалистов.

2 ноября в Минобороны заявили, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев не будет использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы. По этой причине Россия восстановила участие в сделке.

Турция и ООН выступили посредниками в переговорах сторон.