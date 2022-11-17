ООН призвала устранить препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из РФ

Генсек ООН Гутерриш поприветствовал согласие сторон возобновить зерновую сделку

ООН привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«ООН призывает всех участников ускорить устранение любых остающихся препятствий для экспорта и транспортировки удобрений в страны, наиболее нуждающиеся в них», — сказал он.

На конференции генсек также поприветствовал соглашения всех сторон продолжить зерновую сделку. Он отметил ее важность в целях обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Соглашение по экспорту продовольствия с Украины было заключено 22 июля на 120 дней. В случае если ни одна из сторон не будет против (Россия, ООН, Украина, Турция), договоренность автоматически продлевается.