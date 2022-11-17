В Стамбуле подтвердили продление зерновой сделки на 120 дней

В СКЦ в Стамбуле заявили, что зерновая сделка продлевается на 120 дней

Зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и Украины продлевается на 120 дней. Это подтвердили агентству ТАСС источники в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

Отмечается, что власти Турции пока не прокомментировали эти данные на официальном уровне. Собеседники агентства также отметили, что решение о продлении сделки не распространяется на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продление зерновых договоренностей на 120 дней. По его словам, решение было принято Киевом вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.