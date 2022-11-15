Байден и Эрдоган назвали главное условие продовольственной безопасности

Белый дом: Байден и Эрдоган на G20 согласились с продлением зерновой сделки

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонней встречи на полях саммита G20 в Индонезии назвали продление зерновой сделки главным условием обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности», — говорится в пресс-службе американского президента.

Отмечается, что лидеры Турции и США на встрече согласились, что зерновую сделку необходимо продлить.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, она будет учитывать факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной.

До этого заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев рассчитывает на продление зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена на 120 дней до 19 ноября. Сделка продлевается автоматически еще на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.