Россия обсудила с ООН зерновую сделку

Россия и представители ООН обменялись мнениями по зерновой сделке

Россия и представители ООН провели обмен мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта, являющихся составными частями одного "пакета" мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», — сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

По его словам, стороны подтвердили, что добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай можно только с помощью беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября. При отсутствии возражений сторон соглашение может быть продлено автоматически, без подписания дополнительных документов.

