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16:26, 5 февраля 2023Мир

Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Представитель ЕС Стано напомнил Грузии о последствиях обхода антироссийских санкций

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Властям Грузии следует соблюдать действующие в отношении России авиационные санкции, в противном случае страна рискует испытать на себе вторичные санкции, которые грозят поддерживающим обход введенных в отношении РФ ограничений, предупредил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Позицию объединения относительно возобновления авиасообщения между Россией и Грузией он обозначил в своем письме, в котором ответил на запрос портала Netgazeti.

Стано отметил, что ЕС известно о проходящих дискуссиях, касающихся возможного восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Обращаясь к властям Тбилиси, он призвал их поддержать введенные ЕС санкции в авиационной сфере против Москвы, а также быть бдительными в отношении любых попыток их обойти.

Вместе с тем Стано указал, что из-за санкций российским перевозчикам стало сложнее обеспечивать соответствие воздушных судов требованиям международных технических стандартов и стандартов безопасности. «В свете серьезных опасений относительно безопасности, высказанных Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении России, Грузия не должна допускать опасные российские самолеты на свою территорию», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал возобновление прямых рейсов с Россией.

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Варвара Кошечкина
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