В Грузии выступили за возобновление прямых рейсов с Россией
Тбилиси будет только приветствовать, если Москва возобновит прямые рейсы между Россией и Грузией. За восстановление авиасообщения выступил председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Интерфакс».
Политик напомнил, что именно российская сторона разорвала прямое авиасообщение с Грузией. «Что касается возобновления полетов, то это наложенная (Россией) санкция, — пояснил он. — Если односторонние санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников».
Более того, Кобахидзе не согласился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в том, что в вопросе возобновления полетов «для танго нужны двое». Он подчеркнул, что решение об их отмене Москва приняла в 2019 году в одностороннем порядке.
Ранее в январе россиянам пообещали новый способ добраться до Грузии и Абхазии. Морпорт Сочи планирует запустить пассажирское сообщение в страны по Черному морю.