Минобороны заявило об эвакуации в больницах Краматорска из-за провокации Киева

Минобороны РФ: персонал больниц Краматорска эвакуирован перед провокацией Киева

Персонал наркологического и онкологического диспансеров Краматорска, а также первого городской больницы эвакуирован перед провокацией Киева. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы.

Ранее Минобороны заявило, что спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы военных преступлений. Для этого, как сообщает ведомство, планируется подрыв зданий, в которых прошла эвакуация.

Кроме того, сообщается, что в Краматорск в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли иностранные журналисты, их заселили в гостиницу «Сапфир». Отмечается, что провокация проводится, чтобы ускорить поставки Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.