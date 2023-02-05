Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации со взрывом больницы в Краматорске

Минобороны сообщило о подготовке Киевом подрывов диспансеров и больницы в Краматорске

Спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы военных преступлений. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как следует из заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, Киев спланировал подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске, чтобы впоследствии обвинить Россию в преднамеренном ударе по гражданским объектам.

В штабе сообщили, что в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, сопровождаемые сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). «В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», — говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что с помощью подобных провокаций власти Украины пытаются усилить давление на жителей западных стран, чтобы добиться расширения перечня оружия и техники, поставляемой для Вооруженных сил Украины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что СБУ расстреляла в Бериславе на подконтрольной Киеву части Херсонской области 20 человек с целью обвинить в произошедшем Россию. По словам собеседника агентства, спецслужбы Украины готовили съемку извлечения тел, чтобы представить их как жертв российских репрессий.