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16:13, 12 декабря 2022Россия

СБУ расстреляла 20 херсонцев за помощь России

СБУ расстреляла на Херсонщине 20 человек и готовит провокацию, чтобы обвинить Москву
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла в Бериславе на подконтрольной Киеву части Херсонской области 20 человек и готовит провокацию, чтобы обвинить в произошедшем Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, получившего информацию от источников в СБУ.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — рассказал сотрудник российских силовых структур.

Он также отметил, что сейчас СБУ готовят съемку извлечения тел расстрелянных жителей Херсонской области, чтобы представить их как «жертв российских репрессий».

Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что СБУ проводит аресты жителей населенных пунктов Невский и Макеевка Луганской народной республики (ЛНР), которые временно находятся под контролем Киева, за получение гуманитарной помощи и социальных выплат в регионе.

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Василий Мека
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