Офицер рассказал об арестах жителей Киевом за получение гумпомощи

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об арестах жителей Киевом за получение гуманитарной помощи

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит аресты жителей населенных пунктов Невский и Макеевка Луганской народной республики (ЛНР), которые временно находятся под контролем Киева, за получение гуманитарной помощи и социальных выплат в регионе. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«В населенных пунктах Невский и Макеевка — это оккупированная часть ЛНР — идут массовые репрессии. Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество ВС РФ, то есть лишь только за то, что люди поучали гуманитарную помощь и социальные выплаты», — сообщил он со ссылкой на данные разведки НМ республики.

Офицер подчеркнул, что еще одной причиной ареста для СБУ является наличие родственников на свободной территории ЛНР и в других российских регионах.

24 ноября внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич рассказал о казни бойцами Вооруженных сил Украины не менее 100 мирных жителей в Херсоне. По данным властей, «минимум 100 человек убито без суда и следствия», около 200 жителей пропали без вести.

