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09:16, 2 декабря 2022Бывший СССР

Офицер рассказал об арестах жителей Киевом за получение гумпомощи

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об арестах жителей Киевом за получение гуманитарной помощи

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит аресты жителей населенных пунктов Невский и Макеевка Луганской народной республики (ЛНР), которые временно находятся под контролем Киева, за получение гуманитарной помощи и социальных выплат в регионе. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«В населенных пунктах Невский и Макеевка — это оккупированная часть ЛНР — идут массовые репрессии. Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество ВС РФ, то есть лишь только за то, что люди поучали гуманитарную помощь и социальные выплаты», — сообщил он со ссылкой на данные разведки НМ республики.

Офицер подчеркнул, что еще одной причиной ареста для СБУ является наличие родственников на свободной территории ЛНР и в других российских регионах.

24 ноября внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич рассказал о казни бойцами Вооруженных сил Украины не менее 100 мирных жителей в Херсоне. По данным властей, «минимум 100 человек убито без суда и следствия», около 200 жителей пропали без вести.

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Кристина Есикова
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