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21:26, 24 ноября 2022Бывший СССР

В Херсоне заявили о казни не менее 100 мирных жителей

Малькевич заявил, что украинские военные казнили не менее 100 мирных жителей в Херсоне

Фото: Bernat Armangue / АР

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил о казни украинскими бойцами не менее 100 мирных жителей в Херсоне. Его слова приводит ТАСС.

По информации властей, «минимум 100 человек убито без суда и следствия», около 200 жителей пропали без вести. Задержания происходят каждый день, добавил Малькевич.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о репрессиях украинских военных против гражданских, которые проводятся на правом берегу Днепра. «Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения», — сказал дипломат.

Ранее 20-летний гражданин Украины с позывным Арчи рассказал телеканалу CNN о ночных вылазках партизан для убийства российских военных в Херсоне. «Я был не единственным в Херсоне (...) партизан было много. Каждую ночь убивали не менее десяти русских», — заявил он. По данным CNN, украинские военные подтвердили его слова о расправах над бойцами Вооруженных сил России.

Марина Совина
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