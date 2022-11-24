Украинец рассказал о ночных вылазках для убийства российских военных в Херсоне

CNN: украинские партизаны каждую ночь убивали в Херсоне не менее 10 военных ВС РФ

Гражданин Украины с позывным Арчи рассказал американскому телеканалу CNN о ночных вылазках партизан для убийства российских военных в Херсоне. Его слова опубликованы на сайте канала.

«Я был не единственным в Херсоне (...) партизан было много. Каждую ночь убивали не менее 10 русских», — заявил 20-летний Арчи, который занимается смешанными единоборствами.

По данным CNN, украинские военные и источники в разведке, которые поддерживали связь с Арчи и другими партизанами, подтвердили его слова о расправах над бойцами Вооруженных сил (ВС) России.

Украинец рассказал, что сначала в городе проводились одиночные операции, затем единомышленники начали объединяться в группы, координируя действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и разведкой за пределами населенного пункта.

«У меня есть друг, с которым мы ездили по городу, выискивая скопления русских солдат», — рассказал Арчи и объяснил, что они проверяли маршруты патрулирования, а затем передавали эту информацию другим людям.

В сентябре Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за гибели первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексея Катериничева. По данным следствия, 30 сентября 2022 года военнослужащие ВСУ по приказу командиров и руководства Минобороны Украины обстреляли из ракетного вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Херсоне, в результате чего Катериничев погиб.