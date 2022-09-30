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Стало известно о гибели замглавы херсонской администрации из-за обстрела ВСУ

Член ОП Малькевич: замглавы херсонской администрации Катериничев погиб из-за удара ВСУ

Фото: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате обстрела Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно члену Общественной палаты России, журналисту Александру Малькевичу. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трёх орденов Мужества. Он проработал на должности полтора месяца», — написал Малькевич.

По его словам, удар пришелся по комнате, в которой жил Катериничев. Малькевич также сравнил атаку на замглавы администрации с ударом по гостинице в Херсоне, в результате которого погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Правоохранители пока не подтвердили информацию о гибели Катериничева.

Ранее в Херсоне сообщили об ударе ВСУ по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, шестеро пострадали.

Крах однополярного мира


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Алевтина Запольская
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