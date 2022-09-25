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Бывший депутат Верховной Рады погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне

Бывший нардеп Украины Алексей Журавко погиб при ударе ВСУ из HIMARS по гостинице в Херсоне

Фото: Shutterstock

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», — заявил он.

Стремоусов подчеркнул, что бывший нардеп Украины находился в гостинице во время ракетного удара, и указал на отсутствие военных объектов в районе обстрела со стороны ВСУ.

Ранее появились кадры последствий ракетного удара из HIMARS по гостинице в Херсоне. Под завалы попали журналисты RT, им удалось выжить и снять произошедшее на видео. Администрация Херсона назвала удар ВСУ по гостинице, в которой жили журналисты, терактом.

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщается как минимум о двух погибших. По предварительным данным, одним из них был экс-депутат Верховной Рады Украины 5-6-го созывов Алексей Журавко.

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Варвара Кошечкина
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