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Удар ВСУ по гостинице в Херсоне назвали терактом

Администрация Херсона назвала удар ВСУ по гостинице, в которой жили журналисты, терактом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Администрация Херсона подтвердила, что гостиница, по которой ВСУ ударили из HIMARS, не использовалась в военных целях — ракетный удар был терактом. Об этом пишет РИА Новости.

Власти Херсона назвали удар ВСУ по гостинице терактом, так как отель не был военным объектом — в нем жили журналисты и персонал.

«Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», — говорится в сообщении администрации.

Ранее появились кадры последствий ракетного удара из HIMARS по гостинице в Херсоне. Под завалы попали журналисты RT, им удалось выжить и снять произошедшее на видео.

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщается как минимум о двух погибших. По предварительным данным, одним из них был экс-депутат Верховной рады Украины 5-6 созывов Алексей Журавко.

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Дарья Рыбак
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