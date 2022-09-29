В Херсоне сообщили о двух погибших из-за удара ВСУ по жилому дому

Минздрав Херсонской области сообщил о 2 погибших и 6 пострадавших из-за удара ВСУ

В результате удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по жилому дому в Херсоне погибли два человека, шесть пострадали. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Херсонской области в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 10:30 утра в больницах Херсона находятся шесть пострадавших: пять — в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Десять человек проходят лечение амбулаторно. Два человека, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении ведомства.

На месте разрушения жилого дома дежурят кареты скорой помощи, «развал завалов продолжается», подчеркнули в министерстве.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру города 28 сентября. Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев назвал произошедшее очередным террористическим актом с украинской стороны.

В тот же день военные Украины атаковали гостиницу «Колос» в Херсоне, где находились только гражданские. Отмечается, что в результате нанесенного удара ВСУ есть пострадавшие, состояние которых оценивается как стабильное.