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После гибели первого замглавы администрации Херсонской области возбуждено дело

СКР возбудил дело из-за гибели первого замглавы администрации Херсонской области
Начало событий в новости Власти Херсона заявили о нацеленности удара ВСУ на замглавы администрации

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за гибели первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексея Катериничева. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

По данным следствия, 30 сентября 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины по приказу командиров и руководства Минобороны Украины обстреляли из ракетного вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Херсоне, в результате Катериничев погиб.

Ранее 30 сентября городские власти заявили, что обстрел со стороны ВСУ по Херсону был спланированным убийством, нацеленным именно на Алексея Катериничева. Удар пришелся по комнате, в которой он жил.

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Любовь Ширижик
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