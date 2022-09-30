Власти Херсона заявили о нацеленности удара ВСУ на замглавы администрации
Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону был нацелен именно на первого замглавы администрации региона по безопасности Алексея Катериничева. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации.
«Это спланированное убийство, целью которого был гражданский служащий. Несмотря на свое прошлое, в Херсоне Алексей выполнял задачи обеспечения безопасности жителей города, а не подготовкой и ведением боевых действий. Сегодня украинские националисты в очередной раз продемонстрировали, что они убийцы и террористы, которые воюют с мирными жителями и разрушают гражданскую инфраструктуру», — заявили власти региона.
Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате обстрела Херсона со стороны ВСУ. Удар пришелся по комнате, в которой жил Катериничев. Его сравнили с атакой по гостинице в Херсоне, в результате которого погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.