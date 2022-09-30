Власти Херсона заявили о нацеленности удара ВСУ на замглавы администрации

Власти Херсона заявили, что удар ВСУ был нацелен именно на замглавы Катериничева

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону был нацелен именно на первого замглавы администрации региона по безопасности Алексея Катериничева. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации.

«Это спланированное убийство, целью которого был гражданский служащий. Несмотря на свое прошлое, в Херсоне Алексей выполнял задачи обеспечения безопасности жителей города, а не подготовкой и ведением боевых действий. Сегодня украинские националисты в очередной раз продемонстрировали, что они убийцы и террористы, которые воюют с мирными жителями и разрушают гражданскую инфраструктуру», — заявили власти региона.

Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате обстрела Херсона со стороны ВСУ. Удар пришелся по комнате, в которой жил Катериничев. Его сравнили с атакой по гостинице в Херсоне, в результате которого погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.