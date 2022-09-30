Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Херсона заявили о нацеленности удара ВСУ на замглавы администрации

Власти Херсона заявили, что удар ВСУ был нацелен именно на замглавы Катериничева

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону был нацелен именно на первого замглавы администрации региона по безопасности Алексея Катериничева. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации.

«Это спланированное убийство, целью которого был гражданский служащий. Несмотря на свое прошлое, в Херсоне Алексей выполнял задачи обеспечения безопасности жителей города, а не подготовкой и ведением боевых действий. Сегодня украинские националисты в очередной раз продемонстрировали, что они убийцы и террористы, которые воюют с мирными жителями и разрушают гражданскую инфраструктуру», — заявили власти региона.

Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате обстрела Херсона со стороны ВСУ. Удар пришелся по комнате, в которой жил Катериничев. Его сравнили с атакой по гостинице в Херсоне, в результате которого погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России
В Финляндии назвали число въехавших в страну за последнее время россиян
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
В России зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках мобилизации
Блогерша сделала трендовый маникюр и смутила зрителей результатом
Закачка газа в Европе упала до минимума за сезон
В Госдуме поддержали идею Михалкова об отсрочке для кинодеятелей
В Кремле не ответили на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
Армию Италии привели в состояние повышенной готовности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.