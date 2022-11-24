Постпред России рассказал о репрессиях украинских военных против гражданских

Небензя заявил, что ВСУ начали на правом берегу Днепра репрессии против гражданских

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о репрессиях украинских военных против гражданских, которые проводятся на правом берегу Днепра. Его слова на заседании Совбеза организации передает РИА Новости.

«Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения», — сказал Небензя. По его словам, представительница украинских властей Галина Луговая «заранее предупредила», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «отстреливать предателей как собак».

Кроме тог Небензя заявил, что Москва намерена получить принципиальные оценки свидетельств пыток и казней украинскими боевиками со стороны мирового сообщества. Он также возложил вину за жертвы среди гражданских и повреждения инфраструктуры на противовоздушную оборону Украины.