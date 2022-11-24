Небензя потребовал принципиальных оценок свидетельств казней боевиками ВСУ

Небензя: Россия ждет принципиальных оценок свидетельств пыток и казней боевиками ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена получить принципиальные оценки свидетельств пыток и казней украинскими боевиками со стороны мирового сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права», — подчеркнул дипломат. Он указал, что документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток в нарушение Женевских конвенций. Небензя напомнил, что Следственный комитет России (СК РФ) изучает каждый подобный случай.

По словам постпреда, освобожденные из плена бойцы Донецкой народной республики (ДНР) подтверждают, что боевики террористической группировки «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) казнят российских военнопленных через повешение. Он также рассказал, что в Луганской народной республике (ЛНР) пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны части ушей и прострелены ноги, а некоторые из них были вынуждены по пять часов лежать в засыпанных землей ямах.

Ранее сообщалось, что Небензя прибыл на заседание Совбеза ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что, заняв свое место в зале, дипломат занялся подготовкой к участию в заседании.