Постпред России пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совбеза организации во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский постпред занял свое место в зале в то время, когда украинский президент уже начал свое выступление. Небензя занялся подготовкой к участию в заседании. Сам Зеленский на заседании попросил у стран Запада системы противоракетной обороны.

О том, что в полночь с 23 на 24 ноября СБ ООН проведет срочное заседание по Украине, ранее сообщал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что выступление украинского президента нарушает правила процедуры Совбеза.