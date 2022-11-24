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01:18, 24 ноября 2022Мир

Постпред России пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совбеза организации во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский постпред занял свое место в зале в то время, когда украинский президент уже начал свое выступление. Небензя занялся подготовкой к участию в заседании. Сам Зеленский на заседании попросил у стран Запада системы противоракетной обороны.

О том, что в полночь с 23 на 24 ноября СБ ООН проведет срочное заседание по Украине, ранее сообщал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что выступление украинского президента нарушает правила процедуры Совбеза.

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Марина Совина
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