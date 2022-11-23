Срочное заседание Совбеза ООН по Украине с участием Зеленского пройдет 24 ноября

В полночь с 23 на 24 ноября Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет срочное заседание по Украине, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — заявил дипломат.

По словам Полянского, ганское председательство в СБ назначило заседание на 16.00 по Нью-Йорку (полночь по Москве). «Свое решение по допуску Зеленского оно пока не озвучило», — отметил он.

Зампостпреда обратил внимание, что созыв СБ ООН состоится накануне Дня благодарения, который отмечается в США завтра, 24 ноября. Дипломат указал, что праздник «плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и "мини-отпуска", начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня».

Ранее Россия подала жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Министерством обороны России была проведена презентация, из которой следует, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на территории Украины. Отмечается, что они участвовали в американской военно-биологической программе.