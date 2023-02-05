По меньшей мере девять рыбаков пропали при опрокидывании судна в Южной Корее

Yonhap: рыболовное судно перевернулось у берегов Южной Кореи, 9 человек пропали без вести

Рыболовное судно перевернулось у побережья Южной Кореи, девять человек пропали без вести. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел в вечером в субботу, 4 февраля в 16,6 километра от необитаемого острова Дэбичи на юго-западе страны.

Сообщается, что трое членов экипажа были спасены проходившим мимо судно.

Береговая охрана обыскивает место происшествия. Предположительно, остальные рыбаки могут находиться внутри перевернувшейся лодки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал приложить максимум усилий для поиска и спасения пропавших. Он также поручил береговой охране расширить зону поиска.

Ранее сообщалось, что в Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. К месту ЧП оперативно выехали спасатели, они сняли рыбаков со льдины и доставили на берег.