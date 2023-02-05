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14:56, 5 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении в Херсонской области гаубиц Д-30 и «Акация»

Минобороны отчиталось об уничтожении гаубиц Д-30 и «Акация» на херсонском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы в Херсонской области. О ситуации на херсонском направлении отчиталось Минобороны в ходе брифинга в воскресенье, 5 февраля.

Уточняется, что вооружение уничтожено в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.

В военном ведомстве также сообщили, что за сутки ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразила 111 артиллерийских подразделений. Удар был также нанесен живой силе противника и военной технике в 142 районах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Эту информацию подтвердили бойцы частной военной компании «Вагнер», которые уже зашли в северные кварталы города и приступили к их зачистке.

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Варвара Кошечкина
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