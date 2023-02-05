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07:51, 5 февраля 2023Бывший СССР

Снайперы ЧВК «Вагнер» уничтожили группу грузинских наемников на юге Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер»: снайперы уничтожили грузинских наемников в боях на юге Артемовска

Фото: РИА Новости

Снайперы частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в январе за два дня уничтожили группу грузинских наемников во время боев за южные окраины Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости боец, участвовавший в штурме.

«Когда заходили вот в эту посадку, слышали конкретно речь грузинскую. Наблюдали парни, что "ряженые»" — то есть в снаряжении, не выданном ВСУ. Два дня работы наших снайперов – и наемники "кончились"», — заявил боец.

Ранее проект WarGonzo сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из северных кварталов Артемовска. Кроме того, имеется подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. С востока вагнеровцы наступают со стороны Соледара. Таким образом, Артемовск уже взят российскими военными в полукольцо.

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Марина Совина
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